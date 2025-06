Jordi Xammar y Marta Cardona: de ganar el Europeo en la clase 470 de vela en sólo 30 días a buscar la gloria en el Mundial

Jordi Xammar ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Nico Rodríguez como compañero, en la que era su segunda experiencia en la cita más importante del deporte, tras quedar duodécimo junto con Joan Herp en Río 2016. Para el siguiente ciclo, el de París 2024, su categoría en vela, el 470, pasó a ser mixta, y Jordi y Nora Brugman, que se conocían desde que eran niños, estuvieron acariciando el oro hasta el último día, hasta la Medal Race, pero se tuvieron que conformar con la cuarta plaza en una mala jornada. Nora dejó de navegar, pero Xammar quería seguir camino a Los Ángeles 2028 y tenía, de alguna manera, que volver a empezar, como en cada ciclo olímpico: formar un nuevo dúo. Con apenas 30 días de navegación al lado de la joven Marta Cardona, premio: campeones de Europa el pasado mayo en Split. Hoy arranca el Mundial que se disputa en Gdynia (Polonia) hasta el 14, y van sin presión ya que el camino a LA es largo y no ha hecho más que empezar, pero ya sin el efecto sorpresa con los rivales.

Porque en el Europeo, Xammar, el veterano de la pareja, vio corrillos de algunos de los miembros de los barcos de otros países, señalando y mirando a Marta. «Les vi comentando: ‘‘Cuánto pesará, mira que está fuerte’’», cuenta el catalán. Todos tenían muchas preguntas, y la principal era: «¿De dónde la has sacado?».

Salió de aquí: «Estaba bastante preocupado porque Nora no quería seguir y yo necesitaba una nueva compañera. Empecé a investigar y tenía algunos nombres, el problema fue cuando me dijeron que Marta es de 2005 [él es del 93]. ‘‘Suena demasiado joven’’, pensé; pero luego hablé con Xisco Gil [director de Preparación Olímpica de la Real Federación Española de Vela (RFEV)...», desvela Xammar. Y así fue la conversación: «Había un poco de incertidumbre y Jordi me llamó y me dijo: “Voy a Palma, que esto hay que arreglarlo”. Estuvimos hablando en el coche y en el recorrido del aeropuerto al Náutico de Palma, que era donde teníamos la reunión, ya casi habíamos decidido el nombre», explica Gil. «Vamos a llamar a Marta y que venga», prosigue la historia. La llamó: «¿Dónde estás?». «Estoy de camino al gimnasio», respondió. «‘‘Pues deja el gimnasio y vente al Náutico de Palma’’, siguió la conversación. No me preguntó ni para qué», continúa narrando Xisco Gil. En ese momento no le contó el motivo para que «no le diera un ataque al corazón». Se lo dijo en persona. «Y le cambió la cara, casi se cae de espaldas. Ella iba con sus mallas para ir a hacer trabajo en el gimnasio, estaba en un proyecto que se llama 2032, que son los que vienen por detrás del equipo olímpico, navegaba en [la clase] FX, y creo que le cambió la vida en una llamada», finaliza el «jefe» de la vela española.

"Hemos congeniado muy bien. Estoy cambiando hasta la manera de hablar, lo del ‘prime’ y eso"

La diferencia de edad que tanto temía Jordi no ha sido un problema, al revés. «Hemos congeniado muy bien», admite el veterano. «Tiene las ideas claras, me ha rejuvenecido, estoy cambiando hasta la manera de hablar, esto del ‘‘prime’’ y eso... Antes me hacían el tupper para comer y ahora me toca a mí hacerlo, siento esa responsabilidad. Como tengo que hacer el suyo hago el mío. En un ambiente de trabajar muy duro sacamos tiempo para pasarlo bien», describe Xammar, que destaca el «talento» de Marta desde joven, y su forma de trabajar: «Es estable, constante, y antes de navegar conmigo ya tenía una disciplina de 5 o 6 días a la semana».

Marta Cardona, un talento precoz

Marta empezó de pequeña en el Náutico El Arenal, donde se celebra el Trofeo S.A.R Princesa Sofía. «Por eso, desde niña estaba involucrada en este ambiente olímpico, veía a Jordi y a todos los referentes», afirma. Destacó desde bien pronto y con María Perelló fue campeona del mundo juvenil de la clase 420 en 2022. «María se apartó de la vela olímpica, yo quería seguir mi sueño y vi la oportunidad en el FX, aunque fuera a largo plazo», recuerda. Seguir en FX le ha dado la opción de estar ahora con Jordi, al que ve así: «Muy ambicioso. Muy perfeccionista, no deja pasar nada por alto, porque a este nivel tienes que tener todo controlado. Me gusta su paciencia, porque sabe que requiere un proceso, y la manera de crear un equipo de verdad». Estudia Educación Infantil y una profesora, después de ganar el oro en el Europeo, la vio por la tele y le preguntó que cómo se apañaba para compaginar todo. Va a seguir con los estudios, pero más relajada porque priorizará la campaña olímpica. Está claro que esto puede ser el comienzo de una gran amistad.