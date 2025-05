Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "Es el mejor del mundo y merece el Balón de Oro..."

Tras la eliminación del FC Barcelona a manos del Inter de Milán en una de las semifinales más emocionantes de la Champions League, las declaraciones de Josep Pedrerol no han pasado desapercibidas. Fiel a su estilo directo y contundente, el periodista español expresó su admiración por la actuación de Lamine Yamal y lanzó una afirmación que ha dado mucho que hablar: "No hay nadie en el mundo mejor que Lamine Yamal ahora más. No le van a quitar el Balón de Oro".

El presentador de El Chiringuito de Jugones elogió la entrega del equipo blaugrana y destacó la dificultad del encuentro: “Partido intenso, partido difícil. Fantástico Lamine”, fueron sus primeras palabras tras el pitido final. La actuación del joven de 17 años, que marcó y fue una de las piezas más peligrosas del Barcelona, volvió a encender el debate sobre su candidatura al Balón de Oro, pese a que su equipo no logró llegar a la final.

Pedrerol también se refirió al peso que suele tener el desempeño en la Champions League a la hora de entregar el galardón individual más prestigioso del fútbol: “Lo del Balón de Oro influye, que alguien llegue a la final y que la gane”. Sin embargo, rápidamente matizó y reafirmó su punto de vista al asegurar que, para él, la calidad y el momento de forma de Lamine Yamal están por encima de cualquier otro criterio.

Sus palabras no tardaron en generar repercusión tanto en medios como en redes sociales. Para algunos, el periodista exagera al colocar a Yamal por encima de jugadores más experimentados y con títulos recientes en su haber. Para otros, se trata simplemente del reconocimiento a una estrella emergente que ha demostrado personalidad, talento y madurez en el escenario más exigente de Europa.

Lo cierto es que Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol mundial esta temporada, y su rendimiento ante el Inter, en un partido de altísima tensión, no hace más que alimentar las expectativas. Que gane o no el Balón de Oro dependerá de muchos factores, pero para Josep Pedrerol, la sentencia ya está dictada: “No le van a quitar el Balón de Oro”.