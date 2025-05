El árbitro del PSG - Arsenal manchado por el escándalo: fue suspendido por aceptar un soborno

Dos grandes de Europa, que no guardan en sus vitrinas ninguna Liga de Campeones, actualmente con dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta, buscarán este martes alcanzar su segunda final de la máxima competición continental y volver a llamar a la puerta de la historia, con una cierta ventaja del París Saint-Germain que se trajo un gol de ventaja de la ida contra el Arsenal.

Y en el centro del campo, con el silbato en mano, estará Felix Zwayer, el árbitro alemán designado por la UEFA para impartir justicia en un cruce de alto voltaje en el que cualquier error del colegiado puede ser clave.

Zwayer, de 43 años y oriundo de Berlín, cuenta con una larga trayectoria en la élite del arbitraje. Es internacional desde 2012, dirige en la Bundesliga desde 2008, y ha sido convocado por la FIFA para el próximo Mundial de Clubes. Esta temporada, ya suma seis encuentros dirigidos en Champions League, incluyendo cruces como el Benfica–Barcelona en octavos y el Atalanta–Brujas. Pero su historial también está manchado por el escándalo.

En 2005, siendo un joven árbitro, Zwayer aceptó un soborno de 250 libras de su colega, el árbitro Robert Hoyzer. Zwayer cumplió una sanción de seis meses, mientras que Hoyzer recibió una condena de dos años y cinco meses de prisión, además de ser inhabilitado para ejercer cualquier actividad en el fútbol de por vida. Aunque Zwayer colaboró con la justicia y recibió una sanción menor, ese episodio aún resuena cada vez que se anuncia su participación en partidos clave.

Los aficionados quizá recuerden a Zwayer por arbitrar la semifinal de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Países Bajos.

Un enganchón con Bellingham

Jude Bellingham también tuvo un encontronazo con el colegiado tras un empate 3-3 del Bayern de Múnich contra el RB Leipzig en 2021. El hoy jugador del Real Madrid mencionó el pasado de Zwayer durante una entrevista posterior al partido. "Le das a un árbitro que ya ha amañado partidos el partido más importante de Alemania. ¿Qué esperabas?", afirmó la estrella inglesa.

Bellingham fue posteriormente multado con 34.000 libras (casi 40.000 euros) por sus comentarios. Zwayer exigió una disculpa personal, declarando a Bild : «Preferiría aclarar esto en una conversación personal con Jude Bellingham y he ofrecido dicha conversación personal al Borussia Dortmund. Para mí, no se trata de un castigo, sino de darse cuenta de que se excedió. Aceptaría una disculpa sincera. La declaración crea deliberadamente la falsa impresión de que no arbitré el partido lo mejor que pude".

Hoy, todos los focos estarán sobre él.