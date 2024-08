Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica: "De las ideas más locas salen los mejores elementos"

Alejandra Quereda (Alicante, 32 años) es médico. Se sacó la carrera mientras competía y la terminó siendo ya seleccionadora del equipo español de gimnasia rítmica. El MIR, eso sí, lo tiene apartado para dedicar el cien por cien a un deporte en el que, entre otros logros, fue plata en los Juegos de Río 2016. Dirige a un grupo de chicas que han cuajado un ciclo olímpico impecable, lo que les hace tener esperanzas en París.

Este proyecto empezó antes del ciclo olímpico de París...

Empezamos a trabajar a finales de 2020 con el objetivo de llegar lo mejor preparadas a los Juegos de París y es verdad que ha sido un ciclo soñado, con grandes resultados en las dos modalidades, Copas del Mundo, Mundiales, Campeonatos de Europa... Quién nos lo iba a decir cuando empezamos, ha sido muy rápido, por eso también les pido que disfruten de todo, que pasa deprisa.

¿Qué historias quieren contar con sus ejercicios?

Cada uno es una historia diferente y a la vez especial. En el caso del conjunto, el ejercicio mixto de cintas y pelotas tiene un mensaje olímpico muy interesante, un mensaje de paz. Representa un poco lo que es el contraste de pasar de la calma a la locura del día a día, a la vorágine, a la velocidad que llevamos en el día a día, y luego la vuelta a la calma con esa canción de paz de Imagine, que es un poco lo que ojalá pase muy pronto a nivel mundial. Por otro lado, el ejercicio de cinco aros traslada nuestra cultura, nuestro carácter, música española... Nos representa. Son esas emociones, ese ejercicio un poco más racial.

¿Cómo se hace la elección de un ejercicio?

Como equipo técnico la parte creativa es la que más me gusta, el momento de pensar qué queremos contar, cómo lo queremos contar, elección musical, incluso cortar las músicas, montar los dos minutos con 30 con los que luego crearemos el ejercicio, pensar los elementos, montar las coreografías... Pero las gimnastas también tienen que ser partícipes de todo este proceso, tienen que poder transmitir llegando al público y por eso tiene que ser una música y una idea que también les guste y que signifique algo.

Alguna vez han propuesto algún elemento y les han dicho: "¿Estáis locas?"

La verdad que no, bueno, a veces, sobre todo en la creación de elementos, sí que han pensado: «Uy, estas se han vuelto locas, cómo vamos a hacer esto». Pero mira, de esas locuras e ideas imposibles salen los mejores elementos.

"Es incalculable la de veces que repetimos un ejercicio, son miles"

Son muchos deportes en uno.

Las gimnastas cada vez son más atletas. La parte de preparación física, con el trabajo de fuerza y de resistencia, es muy importante, y al mismo tiempo la parte artística, con diferentes estilos de danzas, coreografías; la parte de ballet es muy importante porque te da una base en la colocación corporal que es fundamental; y la parte técnica, la parte más específica corporal y el trabajo con los aparatos. Creo que es muy completa.

¿Cómo entrenan el baile?

Contamos con un preparador físico, Aitor Cerceno, y con una profesora de ballet, Dagmara Brown. Además del cuerpo técnico: yo como seleccionadora de ambas modalidades, Marta Linares como entrenadora de las gimnastas individuales, y Ana María Pelaz como entrenadora del conjunto. Y muy importante el trabajo psicológico, lo mismo que nutricionistas y fisioterapeutas.

¿Cuál es la clave para cometer pocos errores?

La repetición. Para que todo salga combinado, son cinco cabezas con cinco aparatos, cinco cuerpos, para eso necesitamos muchísima repetición, el día a día son miles de repeticiones, de los elementos por separado, de los elementos unidos en pequeñas partes, mitades, enteros completos, con música, sin música... Es el trabajo del día a día que no se ve.

Lo de "miles" es literal...

Sí, sí, no es una forma de hablar. No lo he contado, pero necesitaríamos muchas horas para sacar la libreta y contar el total de repeticiones de los elementos. Si ya enteros son cientos y cientos, lo otro sería incalculable.

"Juntamos personas, adolescentes, que no tienen por qué ser afines, pero han logrado que con mirarse saben lo que están pensando"

Hábleme de cada gimnasta que está en París.

El nuestro es un equipo compacto donde las responsabilidades están repartidas. Todas son importantes. Ana Arnau es súper resolutiva, es capaz de solventar momentos complicados durante el ejercicio, cualquier aparato que no vaya del todo bien es capaz de salvarlo con esos brazos tan largos que tiene. Salma Solaun también es muy carismática, muy expresiva. Patricia Pérez tiene un carácter fuerte y unas cualidades físicas increíbles. Inés Bergua es pura disciplina, es una máquina de trabajo diario. Mireia Martínez tiene una gran capacidad de sentir la música, un movimiento súper elegante y unas líneas de piernas muy bonitas. Y en individuales, Alba Bautista es puro carisma, tiene mucho ángel y siente mucho la música; y Polina Berezina es muy explosiva, con fuerza y autoexigencia.

Cada una es de una parte de España. ¿Se conocían?

Juntamos a un grupo de personas que no tienen por qué ser afines, a lo mejor fuera de esto no hubieran convivido ni congeniado, y ese es un trabajo también del día a día muy importante, sobre todo en la etapa madurativa de adolescencia, cuando suelen llegar al equipo nacional, donde cada una de ellas va forjando su personalidad. Conseguir que todas lleguen a un entendimiento y sean capaces de ir a una no es fácil. Ellas han logrado esa compenetración tan necesaria y ahora sólo con mirarse saben lo que están pensando.