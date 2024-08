Atletismo: Quique Llopis vuela hacia la final de los 110 vallas

Habrá un finalista español en la velocidad del atletismo en los Juegos Olímpicos. Quique Llopis se ha metido de manera brillante entre los ocho mejores de los 110 metros vallas y serán los segundos Juegos consecutivos en los que un atleta nuestro pelee las medallas, después de Tokio 2020.

Llopis entró de forma directa como segundo de su serie con una marca de 13.17 en una carrera que ganó el gran favorito, el norteamericano Grant Holloway, que se salió con 12.98. Pero el valenciano logró hacer una carrera de menos a más para superar sobre la línea al jamaicano Parchment, que al final también acabó entrando por tiempo.

La gran cita se celebrará mañana jueves a las 21:45 horas. Y Llopis entra con la cuarta mejor marca de los ocho participantes, así que hay licencia para soñar con algo grande.

El que no va a estar es Asier Martínez, que se quedó fuera tras firmar un quinto puesto con 13.35. Salió bien Asier, pero tocó demasiadas vallas y eso acabó lastrando al navarro. Aun así, la parte positiva dentro del sinsabor fueron las piernas que mostró, pues de no haber tenido tantos problemas en los saltos tenía ritmo para pelear la serie. Autocrítico, aseguró que se iba "con mal sabor de boca" por una carrera en la que había tenido demasiados problemas: "Sabía que tenía que ir a comerme las vallas, pero no en ese sentido", ironizó.