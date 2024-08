España culmina su hazaña en Baloncesto 3x3 con la plata

España puede presumir de otra plata olímpica en baloncesto. A las de las selecciones masculina (3 platas y un oro) y femenina (una plata) se ha sumado la del equipo femenino 3x3. En su estreno en los Juegos, Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion subieron hasta el segundo lugar del podio después de superar a Estados Unidos en semifinales y caer ante Alemania en la final. Las germanas, que ya habían derrotado a España en la primera fase, se llevaron el oro en presencia de Dirk Nowitzki y Pau Gasol.

El equipo español era novato en unos Juegos y llegaba a París en el sexto lugar del ranking, pero compitió con la tenacidad con la que siempre lo hace "La Familia". Y eso que la final comenzó con un inquietante 3-0 como si el partido siguiera en la dinámica que ambos equipos disputaron en la primera fase. España no tardó en soltarse y lo hizo gracias a la velocidad y verticalidad de Gracia Alonso de Armiño. Dio la vuelta a la final y llegó a tener una ventaja de cuatro puntos con apenas cuatro minutos por delante después de un triple anotado por Juana Camilion (8-12). Alemania reaccionó porque encontró más vías para anotar y España sobrevivió con otro triple de Camilion para entrar en el último minuto igualadas (15-15). Un triple de Greinacher fue respondido por otra acción de Camilion. Y España se encontró con 7.6 y ocho décimas para al menos forzar la prórroga (17-16). Pero el lanzamiento decisivo no encontró aro.

La trayectoria del equipo español merecía acabar en el podio. De ahí las reacciones de las cuatro componentes del equipo. "Hemos disfrutado todo tal y como venía y hemos dado siempre la mejor versión que podíamos", comentó Sandra Ygueravide, la mejor jugadora 3x3 del mundo hace tres años. La clasificación para París ya fue tan heroica como viral. Gracia Alonso de Armiño certificó el pase ante Canadá con una canasta en el último segundo y de espaldas después de un rebote ofensivo. Y ya en la fase de grupos en la Plaza de la Concordia hubo de todo (cuatro triunfos y tres derrotas). España comenzó con un tropiezo ante Alemania (18-15). Luego llegaron dos victorias ante Canadá (con un triple de Sandra Ygueravide en presencia de la Reina Letizia) y Australia. La clasificación se complicó con las derrotas ante Estados Unidos y China. España estaba obligada a ganar a Francia y Azerbaiyán a la espera de una carambola que la llevara a semifinales o como mal menor al "play-in", una especie de eliminatoria de cuartos. Se produjo la carambola y la clasificación directa para luchar por las medallas.

En semifinales llegaba la campeona de la Copa del Mundo en 2023 y vigente campeona olímpica, Estados Unidos. Y el cuarteto español se cargó a un equipo con dos estrellas de la WNBA, una ex de la Liga estadounidense y una figura de la Liga universitaria. Un tiro libre de Sandra Ygueravide acabó con las yanquis en la prórroga. Y es que como dice Vega Gimeno: "En corazón, garra y táctica nadie es superior a nosotras". Y esas nosotras ahora son subcampeonas olímpicas. Las jugadoras no se lo creían. "Me llegan a decir a principio de verano que voy a luchar por una medalla olímpica y no me lo hubiera creído", decía Juana Camilion. "Si el primer día alguien nos dice que estaríamos luchando por una medalla le hubiéramos dicho que estaba loco", aseguraba Sandra Ygueravide. Y poco después estaban besando la medalla de plata.

17. Alemania: Reichert (4), Mevius (4), Greinacher (6) y Brunckhorst (4).

16. España: Gimeno (4), Ygueravide (1), Camilion (6) y Alonso (5).

Árbitros: Ho (Hgk) y Csabai-Caskoto (Hun).

Incidencias: 3.700 espectadores en la Plaza de la Concordia.