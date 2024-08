El patriótico mensaje de Alcaraz antes de la final de los Juegos Olímpicos de París

Carlos Alcaraz compareció relajado después de la buena actuación que tuvo contra Félix Auger-Aliassime. Apenas hubo partido porque la superioridad del español fue manifiesta. Su pase a la final asegura una medalla más para España en estos Juegos Olímpicos de París 2024. “Estoy muy contento por dar una medalla a España, pero soy un chico ambicioso y mi objetivo desde el principio de semana es el oro”, aseguró.

Una semana intensa por su participación en dobles y en individuales. Mañana sábado tendrá su primer día de descanso. Pero acudirá a Roland Garros. “Para coger sensaciones y que no se me olvide jugar al tenis”, suelta. Y se parte de risa: “Estaré centrado en descansar”, reconoció.

Steffi, Rafa...

El domingo le esperan muchas emociones, que serán más intensas todavía si logra el oro y sube a lo más alto del podio. “Me lo he imaginado, lo he pensado, lo he visualizado, me anima, me da energía para seguir avanzando y creciendo. Estamos más cerca”, reconoció. Si logra el triunfo habrá encadenado Roland Garros, Wimbledon y el oro olímpico, algo que sólo han logrado de momento en la historia Steffi Graf en 1988 (con el añadido de que también conquistó los otros dos Grand Slams: el Open de Australia y el US Open) y Rafa Nadal en 2008. “Lo he visto, sé que sólo ellos lo han conseguido, estamos un paso más cerca, me encantaría que mi nombre estuviera al lado de dos leyendas del deporte en general y del del tenis; me encantaría estar en esa lista, pero voy a tratar evadirme de números, de lo que puedo llegar a conseguir si, e intentar seguir mejorando”, piensa el murciano.

Lo Juegos, distintos

El ajetreado calendario que ha tenido no ha permitido a Carlos poder ir a ver a otros deportistas. “No he tenido la oportunidad. Me hubiera encantado, pero con el horario que he tenido me ha sido imposible. Al final nosotros estamos aquí por un objetivo, intentar ganar medalla para nuestro país en el tenis, intentar ganar el oro”, dijo de un torneo que sí ha notado diferente. “Estamos jugando por España, por todos los españoles, para llevar medallas a España y que podamos estar en lo más alto del deporte internacional. Y la verdad que estoy muy contento, para mí es un honor y un orgullo representar a nuestro país, que para mí es una de las cosas más grandes que puede haber, y no hay mejor forma de hacerlo que llevar una medalla”, admitió. Si logra ese oro, se tatuará los aros olímpicos. “Veremos, que un paso, que es una montaña”, afirma.