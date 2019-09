En el relato que hace “La Parisien”, el periódico francés, de la no salida de Neymar llega a un punto culminante cuando se refiere a que la familia de Neymar pretende jugar otra baza antes de enfrentarse al PSG: que el Real Madrid entre en la pujda. De siempre el club blanco ha sido un enamorado de Neymar, al que por lo menos dos veces intentó fichar y una de ellas lo tuvo prácticamente fichado. Llaman a la puerta del Real Madrid, pero no encuentran el entusiasmo que esperaban. La relación de los dirigentes blancos con el PSG es excelente y no van a hacer ningún movimiento que pueda causar malestar en Francia.

Desde el Santiago Bernabéu tienen muy claro que sólo entrarán en la negociación si es el PSG el que llama a Madrid o si la rebaja económica del traspaso convierte la operación en factible. Y eso nunca sucede. Como el resto del mercado, también en el Bernabéu se sospecha que el Barcelona no tiene dinero para ir a por Neymar.

Pero hay otro motivo aún mayor por el que el Real Madrid no acepta entrar en la puja: Kylian Mbappé. Ése es el hombre que de verdad interesa al Real Madrid y por el que ha empezado una operación estratégica para intentar su fichaje cuando la situación sea propicia: es decir, cuando se acerque su final de contrato y el PSG acepte el traspaso.

El plan es intentarlo el verano que viene y los pasos son parecidos a los que se dieron para el fichaje de Hazard: engatusar al jugador, que no renueve y que al club no le quede más remedio que negociar. Va a ser importante el papel del PSG en Europa esta temporada. Es un club construido para reinar o al menos competir en el continente, pero no consigue ganar a ninguno de los grandes clásicos en los grandes momentos. Por eso esta temporada ha fichado más jugadores que estrellas: Sarabia, Keylor Navas. Sergio Rico o Ander Herrera. Futbolistas para hacer equipo y dar consistencia al resto. Si no le va bien, sin embargo, puede que Mbappé se canse ya de esperar.