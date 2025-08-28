Los 2 fichajes que negocia el Valencia

El Valencia se encuentra en negociaciones para cerrar las cesiones del extremo del LeedsLargie Ramanazi y el delantero de la Real SociedadSadiq Umar en los últimos días de mercado.

Así lo confirmó el club en su informativo diario en la radio oficial este miércoles, en el que aseguró que la dirección deportiva del Valencia está en negociaciones con ambos clubes para buscar la llegada de ambos atacantes.

En el caso de Largie Ramazani, de 24 años y nacido en Bélgica, llegaría sin opción de compra, mientras que en el caso de Sadiq Umar, con contrato hasta 2028, la Real Sociedad ve con mejores ojos una venta que una cesión.

Pero el delantero de 28 años y nacido en Nigeria, que ya estuvo cedido la pasada temporada en la segunda parte de la temporada en el Valencia, sólo quiere volver a Mestalla.

El extremo ya no formó parte de las dos últimas convocatorias del Leeds, al igual que en las de la Real Sociedad. El nigeriano no tiene ni dorsal asignado. Justamente, ambos jugadores coincidieron en el Almería.