El Mallorca cierra un nuevo fichaje en el Barcelona

El Real Mallorca, que ya se ha llevado a Pablo Torre del Barcelona, va a hacerse también con Jan Virgili tal y como adelantamos en LAOTRALIGA. El futbolista ha aterrizado en la tarde de este miércoles en Palma de Mallorca para formalizar su fichaje en calidad de traspasado.

En las últimas horas se había visto al director de fútbol, Pablo Ortells, y a su ayudante en la dirección deportiva, Aritz Aduriz, reunidos con el director deportivo del Barcelona, Deco, en la ciudad condal con motivo de las negociaciones por el joven jugador.

Jan Virgili llegará a la isla y cumplirá uno de los deseos del técnico bermellón, Jagoba Arrasate, que ha repetido en varias ocasiones la necesidad de reforzar las bandas ante la falta de futbolistas de ese perfil en la plantilla del club balear.

El extremo barcelonés había deslumbrado recientemente en la final de la Copa Intercontinental Sub-20 con el cuadro azulgrana y disfrutará de esta manera de su primera experiencia plena en el fútbol profesional.