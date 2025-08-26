El Getafe encuentra en el Atlético de Madrid recambio para Uche

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el Getafe va a vender a Christantus Uche al Wolverhampton. Este movimiento fue confirmado por su presidente, Ángel Torres antes del partido que enfrentó al conjunto azulón con el Sevilla. Como recambio del nigeriano, el Getafe quiere a Carlos Martín, extremo de 23 años del Atlético de Madrid.

Si bien el canterano rojiblanco parecía cerca del Deportivo de la Coruña, el cuadro colchonero prefiere que tenga minutos en Primera División, por lo que ve con buenos ojos que recale en el Getafe en Calidad de cedido. Carlos Martín, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2029, disputó la pasada temporada 27 partidos en los que anotó 2 goles y repartió 2 asistencias.

Carlos Martín ocuparía en el Getafe el hueco que dejará Uche

Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este lunes antes del inicio del Sevilla-Getafe de la segunda jornada de LaLiga en el Sánchez Pizjuán, que el club efectuará de manera "obligada" la venta del jugador Christantus Uche, ya que no le queda "otro remedio" para cumplir con las normas financieras de LaLiga.

Así lo indicó Ángel Torres a los micrófonos de Dazn antes del partido y afirmó que cuando se firme el traspaso del futbolista nigeriano, el Getafe podrá "arreglar todo" e, incluso, sumar alguna incorporación más como podría ser la de Carlos Martín: "Tenemos a 22 jugadores en plantilla. A ver qué dice el entrenador. Podemos reforzarnos con un central, un banda o un delantero centro. A partir de mañana cuando pase reconocimiento médico y se firme la operación, pues veremos a ver cómo van los números".

A pesar del alivio que supone la venta del delantero, Ángel Torres reconoció que su venta es una operación obligada para el Getafe: "Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio".

"Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender a los mejores, creo que nos estamos cargando Laliga, nos obligan a vender. Hemos tenido que vender a Alderete o ahora Uche, pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla", se defendió Ángel Torres.

Respecto a la inscripción de los nuevos fichajes del equipo, el presidente del Getafe apuntó a problemas con el reconocimiento médico que retrasaron las operaciones, pero cuenta con que el club pueda tener a todos los futbolistas disponibles para la próxima jornada.