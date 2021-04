Rakitic dijo no al PSG para fichar por el Sevilla

Finalizada su etapa en el Barcelona, el centrocampista tenía claro que quería regresar al conjunto hispalense. Es por ello por lo que, según ha trascendido ahora, Ivan Rakitic rechazó al PSG para poder fichar por el Sevilla.

Así lo ha reconocido André Cury, que formó parte de la secretaría técnica del Barcelona. El ya ex del equipo catalán también ha dicho que Ivan Rakitic pudo haber recalado en el PSG cuando el Barcelona trató de fichar a Neymar: “Aquel verano estuvimos muy próximos, pero como ya había contratado Griezmann, estaba ya muy sofocado económicamente. El PSG nos pidió 150 millones, más el traspaso de Rakitic y Todibo y la cesión de Dembélé. La única diferencia es que los representantes del Barça ofrecieron 130 en lugar de 150. Neymar aún tiene 5 ó 6 años de carrera muy buenos. Messi seguro que se quedaría para revivir los momentos mágicos que tuvieron juntos”.

Rakitic, contento por haber dicho no al PSG para fichar por el Sevilla

Ivan Rakitic, por su parte, no se arrepiente de su decisión. “Todo el mundo deseaba que pasara, pero yo a mi mujer siempre le digo que, de alguna manera, estoy encantado con el año. Primero, porque hemos vuelto a Sevilla; segundo, porque sin el covid quizá no hubiera sido posible mi salida de Barcelona. Y como a mí me gusta quedarme con lo positivo, me quedo con eso: hemos vuelto a casa, porque para mí y mi familia volver a Sevilla es volver a casa”, declaraba recientemente.