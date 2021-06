El Granada quiere a Stevan Jovetic como su fichaje estrella

La Otra Liga

A sus 30 años, el que fuera futbolista del Sevilla, termina contrato con el Mónaco y podría regresar a LaLiga Santander. Esa sería la intención del Granada que pretende hacerse a coste cero con Stevan Jovetic.

Si bien el cuadro nazarí todavía no sabe quién será su entrenador la próxima temporada, todo parece indicar que será Robert Moreno, que tuvo a sus órdenes al montenegrino en el Mónaco. Los principales hándicaps del Granada a la hora de hacerse con sus servicios son su elevado salario y que no jugará competiciones europeas la próxima temporada. Esto son cosas que podrían llevar a Stevan Jovetic al Fenerbahce, al Besiktas o al Niza. No obstante, de tomar Robert Moreno las riendas del Granada, la balanza podría declinarse en favor del equipo andaluz según el diario AS.

El Granada quiere fichar a Stevan Jovetic y a Ángel Rodríguez

Además de a Stevan Jovetic, otro atacante al que pretende incorporar el cuadro nazarí a sus filas a coste cero es a Ángel Rodríguez. El delantero de 34 años ya se ha despedido del Getafe y es libre para negociar con otros equipos. Además del Granada; Alavés, Real Mallorca y Elche, club en el que ya jugó, intentarán cerrar su fichaje.

En lo que respecta al Granada, ve en Ángel Rodríguez al nuevo Jorge Molina, que también llegó a coste cero procedente del Getafe y que sigue dando alegrías en Los Cármenes a sus 39 años. Esta temporada sin ir más lejos ha anotado 15 goles en 51 partidos.