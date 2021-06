Getafe y Cádiz quieren fichar a Rubén Castro

Deportes

Pese a tener 39 años, el idilio con el gol del delantero sigue intacto. Rubén Castro ha anotado 19 goles en 42 partidos con el Cartagena y sus números no han pasado desapercibidos en Primera División, donde Getafe y Cádiz estarían dispuestos a intentar su fichaje.

Según ha contado Ángel García Álvarez en Twitter, ambos equipos ya han preguntado por el atacante. Rubén Castro termina contrato con el Cartagena y tanto Getafe como Cádiz podrían hacerse con sus servicios a coste cero.

En el caso del conjunto azulón, que ya apostó por un delantero veterano como Jorge Molina, busca ahora un recambio para Ángel Rodríguez. El futbolista de 34 años ha optado por no renovar con el Getafe para poder iniciar una nueva aventura y su hueco en el equipo madrileño lo podría ocupar Rubén Castro.

“Ahora soy un jugador libre, tanto como que si anteriormente hubiera firmado por cualquier otro club estaba en mi derecho de hacerlo, aunque mi intención inicial era continuar aquí”, escribía recientemente Ángel Rodríguez en una carta abierta.

“No ha sido posible y cuando llega la hora del adiós, sólo me queda una espinita clavada, no poder despedirme directamente de la afición y en el Coliseum, pero la maldita pandemia nos ha robado el color de la grada y lo más importante, infinidad de familiares y amigos que siempre estarán en el recuerdo, como quedará en mi memoria el Getafe que ya cuenta con un azulón más. De nuevo un millón de gracias al Getafe y a todas las personas que lo componéis por esta magnífica experiencia”, añadía a modo de despedida.

Rubén Castro, otro veterano delantero para Getafe o Cádiz

En el caso del Cádiz, Saponjic regresará al Atlético de Madrid tras su cesión y Rubén Sobrino al Valencia. Si bien el equipo andaluz tratará de hacerse en propiedad con este último, necesitará nuevos delanteros. Ya el pasado verano apostó por la veteranía de Álvaro Negredo con buen resultado, por lo que ahora buscará hacer lo propio con Rubén Castro. ¿Conseguirán Getafe o Cádiz cerrar su fichaje?