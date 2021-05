El Granada es el favorito para llevarse a Édgar Badía del Elche

El cuadro nazarí prepara un ambicioso proyecto de cara al siguiente curso. Pese a que pilares como Rui Silva, que pondrá rumbo al Betis, abandonará el Granada en verano, el equipo andaluz ya se mueve en busca de fichajes. Precisamente para relevar al luso el elegido es Édgar Badía.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El hijo secreto de Patricia Conde y de Dani Martín es del Atlético de Madrid

Según contábamos recientemente en LAOTRALIGA, fichar al guardameta de 29 años al Elche cuesta 2 millones de euros. Más asequible puede resultar todavía Édgar Badía si el conjunto ilicitano termina descendiendo a Segunda División. Precisamente de Segunda División ha ascendido el Espanyol, que peleará con el Granada por hacerse con Édgar Badía según Canal Sur Radio.

Édgar Badía y Rubén Rochina, objetivos del Granada

Aunque el atacante de 30 años ha sido relacionado con el Betis, es el Granada el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje. Poco probable parece que Rubén Rochina renueve con el Levante. “He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí”, decía recientemente al ser cuestionado por su renovación.

“A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa. Mi compromiso con el Levante es firme. Mientras defienda esta camiseta no habrá dudas sobre mi entrega en el campo”, añadía un Rubén Rochina que ahora apunta al Granada.