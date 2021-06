El Granada pregunta por Riqui Puig al Barcelona

FC Barcelona

Tras la llegada de Robert Moreno, el cuadro nazarí mira al conjunto azulgrana en busca de refuerzos. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Granada por Carles Aleñá, el equipo andaluz también habría preguntado al Barcelona por Riqui Puig.

Así lo asegura el diario SPORT, que señala que el centrocampista de 21 años también cuenta con pretendientes en la Premier. El Granada, por su parte, permitiría a Riqui Puig demostrar su valía en LaLiga Santander con vistas a poder regresar al Barcelona, y es que sólo saldría del club catalán en calidad de cedido. Y es que parece difícil que Riqui Puig vaya a seguir en el Barcelona ahora que se ha confirmado la continuidad de Koeman, por lo que una cesión en busca de mayor protagonismo podría ser beneficiosa para él.

Riqui Puig y Carles Aleñá, objetivos del Granada en el Barcelona

En lo que respecta a Carles Aleñá, aunque también ha sido relacionado con el Valencia y con el Getafe, y aunque el Barcelona le había tasado en 8 millones de euros, todo parece indicar que volverá a salir en calidad de cedido. Según el citado diario, Carles Aleñá ve con buenos ojos emprender una nueva aventura en el Granada y renovará por una temporada con el Barcelona antes de salir nuevamente a préstamo.

“Estamos muy contentos con su rendimiento y con lo que nos está ayudando. Si no lo va a utilizar el Barcelona el año que viene y busca venderlo o cederlo, intentaremos que siga con nosotros”, reconocía Ángel Torres, presidente del Getafe, recientemente. “Él está contento aquí, pero pertenece al Barcelona y tendrán que decidir si regresa a su casa y a su equipo. Hablaremos con la nueva junta directiva para saber cuáles son sus intenciones, aunque lo primero es acabar la temporada y mantenernos en Primera División, porque si no, las opciones no valen de nada”, agregaba sobre Carles Aleñá. ¿Evitará el Getafe su fichaje por el Granada?