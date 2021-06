Álvaro Morata reacciona a las burlas de La Resistencia

Deportes

La Selección fue capaz de lo mejor y de lo peor frente a Croacia. Si bien fue superior, empezó por detrás en el marcador tras un error garrafal de Unai Simón. Hasta entonces España había sido incapaz de materializar las ocasiones que había tenido, algo que aprovechó La Resistencia para burlarse de Álvaro Morata.

Capaz de lo mejor y de lo peor, tanto Unai Simón como la Selección supieron reponerse y ponerse 3-1 en el marcador. Sin embargo, en los últimos minutos España se dejó igualar por Croacia dando lugar a la prórroga. Justo en ese momento el cantante Rauw Alejandro estaba siendo entrevistado en La Resistencia. Entonces David Broncano hizo un parón para decir: “Iba ganando España 3-1, ha remontado Croacia 3-3, estamos en la prórroga y acaba de marcar España. En concreto, ojo... ¡ha marcado Morata!”.

Durante la grabación hemos vivido un momento histórico: UN GOL DE MORATA.



Esto es como que te pille una aurora boreal. #LaResistencia @rauwalejandro pic.twitter.com/WlDZdNXHWL — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 28, 2021

El presentador de La Resistencia quiso poner a Rauw Alejandro en antecedentes. “Te cuento la historia. ¿Estás al tanto de esta movida? Te va a gustar... Morata es el delantero centro del equipo. Muy bueno. De la Juve. Pero digamos que los tres primeros partidos, pues bueno, algo ha pasado ahí. Le venían balones y él, por lo que sea, no terminaba de meterlos. Pero el chaval es voluntarioso y quiere marcar. El tío quiere vivir, pero no estaban entrando. Y el otro día aquí dijimos: ‘Hay que estar con Morata porque en algún momento va a marcar’. Y ha marcado el 4-3. ¡Vamos ahí! Es que me emociono”, confesaba David Broncano.

Koke y Álvaro Morata reaccionaron a los tuits de La Resistencia

Tras su explicación, La Resistencia empezó a trolear a Álvaro Morata en Twitter. Al verlo, Koke, compañero del delantero en la Selección, no pudo contener la risa. También el propio Álvaro Morata reacción con un emoticono con cara de sorpresa. El futbolista de la Juventus se reivindicaba así después de su gol.