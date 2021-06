Aurah Ruiz cuenta lo que no volverá a hacer desnuda con Jesé

Deportes

El futbolista de Las Palmas y la canaria han roto nuevamente su relación por culpa de una tercera persona. Desde entonces Aurah Ruiz está mandado mensajes a Jesé Rodríguez desde sus redes sociales.

Noticias relacionadas Redes Sociales. Confirman que Borja Mayoral ha estado junto a Sandra Pica en Ibiza

El precio de la infidelidad de Jesé: No ver una puesta de sol con Aurah Ruiz desnuda

“Este es el verano de decir a todo que sí, menos a ti. Supongo que todas las aventuras tienen un precio y el nuestro es no ver una puesta de sol sin ropa en cualquiera de nuestras playas”, escribía la influencer de 31 años en su Instagram.

“Sigo viendo el niño ciervo, que la empecé a ver con alguien y maldita la hora”, es otro de los comentarios que Aurah Ruiz ha querido compartir con sus seguidores.

Cabe señalar que Aurah Ruiz ha insinuado que Jesé Rodríguez le había sido infiel con Sandra Pica, algo que la ex de La Isla de las Tentaciones ha desmentido: “Sé todo y, es más, he hablado hasta con ella”. “Qué te voy a decir… Villa, fiesta, sexo y alcohol. Te digo que esta villa la preparé yo. Era mi viaje. Eran mis vacaciones”, continuaba. “Lo que me da pena es mi hijo, que está siendo moneda de cambio. Pero ya está, hasta aquí”, señalaba Aurah Ruiz.

Y es que Jesé Rodríguez habría retirado la ayuda que tenía la canaria en casa para cuidar a su hijo Nyan. “Cuando el papá está yo puedo dormir todos los días y cuando no está me condena a que no pueda. No me da esa facilidad que él tiene y que no poseo para cubrir los gastos”, aseguraba.