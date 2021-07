Bryan Gil estaría cerca de ser traspasado al Tottenham

Fútbol

Pese a que el atacante de 20 años se había ganado un sitio en el Sevilla, su cláusula de 50 millones de euros le convertían en una opción muy atractiva para varios equipos. Esto es algo que habría aprovechado el Tottenham para acercar posturas con el equipo andaluz para el traspaso de Bryan Gil.

Noticias relacionadas Redes sociales. Alice Campello revoluciona Instagram en bikini junto a Álvaro Morata

Y es que el conjunto hispalense ya anunció que tendría que vender a uno de sus jugadores para cuadrar así sus cuentas. Tras declarar a Youssef En-Nesyri intransferible y en ausencia de ofertas elevadas por Jules Koundé, el sacrificado parece que será Bryan Gil. Según el periodista Fabrizio Romano, el Tottenham pagará 25 millones de euros por el de Barbate, en lugar de los 50 que figuran en su cláusula de rescisión, en una operación que llevará a Erik Lamela al Sevilla.

Bryan Gil, la venta a la que está abocado el Sevilla

Según dijo meses atrás José María Cruz, director general del conjunto hispalense: “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”.

“Hemos tenido que ralentizar algunos proyectos, pero no los hemos abandonados, ni muchísimo menos. Tenemos algunos muy, muy ilusionantes que nos van a permitir un segundo impulso de crecimiento y acercarnos a los grandes para competir en igualdad. Tenemos muchísima ilusión en el proyecto de I+D, en reforzar la estructura interna... Estamos con otro que no queremos desvelar. También en la expansión internacional, que no pasa por comprar equipos, y sí en lograr alianzas estratégicas”, añadía justificando la necesidad del Sevilla de obtener liquidez.