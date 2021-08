El Granada acerca posturas con el Huesca por Álvaro Fernández

Fútbol

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el cuadro nazarí quiere al guardameta de 23 años como recambio de Rui Silva. Si bien la primera propuesta del Granada de 2 millones de euros por Álvaro Fernández fue automáticamente rechazada por el Huesca, el equipo andaluz ha cambiado de estrategia para hacerse con sus servicios.

Y es que, tras vender a Javi Galán por 4 millones al Celta de Vigo y después de que la cesión de Sandro Ramírez al Getafe le haya reportado un millón de euros, el Huesca no tiene urgencias económicas. Además recibirá el 25 por ciento de lo que ingrese el Wolverhampton por la venta de Rafa Mir. Por ello se ha remitido a los 10 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de Andrés Fernández ante el interés del Granada. El cuadro nazarí no puede hacer frente a dicha cantidad pero todo parece indicar que ambas partes llegarán a un acuerdo para su cesión. En la opción de compra y en si ésta será o no obligatoria dependerá que se acuerdo se alcance antes o después.

Moyá, alternativa a Álvaro Fernández para el Huesca

Aunque finalmente ha fichado a Ryan, la Real Sociedad también quería a Álvaro Fernández porque decidió no renovar a Miguel Ángel Moyá. Precisamente el portero de 37 años es otra de las opciones que baraja el Granada. Si bien recalaría a coste cero, el equipo andaluz prefiere a alguien con opciones de disputar la titularidad a Aarón Escandell y asentarse en ella los próximos años.