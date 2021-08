El Sevilla se suma al Atlético de Madrid en la puja por Rafa Mir

Fútbol

Aunque la prioridad del conjunto hispalense es Joselu, no moverá ficha por él si el Alavés no rebaja sus pretensiones. Es por ello por lo que el Sevilla pensaba en Belotti como alternativa, aunque dicha opción parece haberse diluido. La que cobra fuerza ahora es la de Rafa Mir, que está brillando con España en los Juegos Olímpicos y al que también quiere el Atlético de Madrid.

Rafa Mir no es una prioridad ni para el Sevilla ni para el Atlético de Madrid

El Huesca no ha ejercido la opción de compra que tiene sobre el delantero de 24 años, que era de 12 millones de euros, y el Wolverhamptom quiere aprovechar que anotó 16 tantos con el cuadro oscense el pasado curso para hacer caja por él ahora que entra en su último año de contrato. El fichaje de Rafa Mir puede resultar bastante asequible tanto para el Sevilla como para el Atlético de Madrid. No obstante, la prioridad del cuadro colchonero es Antoine Griezmann e, incluso, se ha hablado de Lautaro Martínez. Dado que el fichaje de cualquiera de ellos iría para largo, el Sevilla podría adelantarse al Atlético de Madrid en la puja por Rafa Mir. Sin embargo tampoco parece que el club de Nervión vaya a dejar tirado a Joselu si se pone a tiro. Y es que el atacante, a través de su agente, ya ha movido ficha para poder recalar en el Sánchez Pizjuán. “No sé qué es lo que va a pedir el Alavés para dejarlo salir. A mí me transmite el futbolista que quiere salir del club porque cree que ha finalizado su etapa allí. Cada uno ve los toros como quiere. Nosotros queremos salir de allí. Creemos que tenemos una buena oportunidad ahora mismo para salir de allí y es lo que buscamos. Pensamos que es el momento oportuno y vamos a pelear por eso”, manifestaba recientemente.