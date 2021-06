Ander Herrera deja claras sus intenciones respecto al Real Zaragoza

Fútbol

El centrocampista del PSG está en la capital aragonesa de vacaciones. Precisamente, en las últimas semanas, Ander Herrera ha sido relacionado con unos de los grupos que quiere comprar el Real Zaragoza, algo por lo que ha sido preguntado.

Noticias relacionadas Televisión. Belén Esteban desvela dónde jugará Sergio Ramos

“Yo no me descarto nunca en formar parte del Real Zaragoza. Jamás lo he ocultado. Me gustaría dedicarme a mi club. No sé qué opciones hay ahora, no sólo depende de mí, la situación del club es muy difícil, pero Ander Herrera siempre va a estar ahí para intentar echar una mano”, ha dicho el ex del Athletic y del Manchester United.

“A todos nos gustaría que ya se estuviera planificando la temporada. No es un proceso de venta fácil por la deuda. Repito que a mí me gustaría formar parte de mi club desde ya, pero las cosas no son fáciles. Yo siempre voy a estar ahí para ayudar. Ya lo he intentado, por unas cosas u otras no se pudo dar, pero me haría muchísima ilusión. No voy a entrar para hablar de un grupo o de otro. Soy Ander Herrera, soy zaragocista y mi nombre quiero que esté ligado al Real Zaragoza, no a ningún grupo”, ha agregado Ander Herrera.

El futbolista de 31 años también ha manifestado: “Hay que tener prudencia porque tenemos una experiencia hace unos años en los que nos ilusionamos todos mucho. Sólo hay que esperar que la gente que entre al club sea gente honesta, con ganas de hacer las cosas bien y de devolver al Real Zaragoza a Primera División”.

Ander Herrera, abierto a volver a jugar en el Real Zaragoza

“Siempre he dicho que mi ilusión es formar parte algún día del Real Zaragoza. Soy zaragocista y que una vez acabada mi carrera deportiva, que espero que todavía me quede mucho, mi ilusión es dedicarme a mi club. Primero como jugador y luego poner al servicio del club que quiero, todo lo que he aprendido en mi carrera”, ha añadido Ander Herrera.

“Siempre afronto cada año del Real Zaragoza con optimismo. Pero las grandes temporadas suelen estar precedidas por una mala, así que vamos a confiar y no perder la esperanza”, ha finalizado optimista.