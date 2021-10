Deportes

La propuesta de Cristiano Ronaldo a Kiko Rivera que el hijo de la Pantoja no aceptó

El DJ, que al igual que el delantero del Manchester United, en su día jugó en el Real Madrid, aunque en su caso no pasó de la cantera, recibió una propuesta del portugués. Conocedor del tirón que tiene Kiko Rivera, Cristiano Ronaldo contactó personalmente con el hijo de Isabel Pantoja para ofrecerle ponerse pelo en su clínica capilar.

Así se lo ha contado Kiko Rivera a Joaquín y a Fernando Romay en su programa. El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que primero tuvo que comprobar que no se trataba de un fake para luego mantener con Cristiano Ronaldo una conversación “mitad portugués, mitad español”.

“Joaquín, le dije a mi representante que le pidiese un millón de euros. No me volvió a contestar”, decía entre risas Kiko Rivera. “Lo habría hecho por 100.000 euros”, añadía el DJ, que finalmente no alcanzó un acuerdo con Cristiano Ronaldo.

Kiko Rivera dijo no a Cristiano Ronaldo porque liga más sin pelo

Ya en su día Kiko Rivera había hablado al respecto con Kiko Matamoros en su canal del Twitch. Entonces afirmó que rechazó la oferta porque liga más “sin pelo”. “No es que me llamara alguien de parte de él, es que me llamo el mismísimo Cristiano Ronaldo”, aseguraba.

Cristiano Ronaldo es uno de los fundadores de Insparya, clínica capilar especializada en trasplante de pelo con más de 10 años de experiencia en el sector de los tratamientos capilares y dermatológicos. El luso es propietario del 50 % de las acciones de un grupo.