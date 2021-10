El Valencia volverá a la carga por Mariano tras dejarle plantado en verano

Real Madrid

El delantero 28 años no entra en los planes de Carlo Ancelotti y podría abandonar el Real Madrid en el mercado invernal en calidad de cedido. Bajo esta fórmula pretende reclutarle el Valencia, que ya intentó fichar a Mariano Díaz el pasado verano.

Según se dijo, aunque el conjunto che tenía un acuerdo con el Real Madrid, pero dejó de dar señalas antes del cierre del mercado invernal. Sin noticias del Valencia el cuadro merengue comenzó a negociar con el Rayo Vallecano por Mariano Díaz.

Mariano Díaz y su frustrado fichaje por el Valencia

“Estaba cerrada la salida de Mariano al Valencia. Estaban los contratos hechos por las tres partes, con el Real Madrid de acuerdo y el jugador ilusionado, que entendía que era lo mejor para esta temporada”, decía el agente de Mariano Díaz al respecto.

“Pero no conseguíamos tener comunicación, algo sorprendente pasó, aunque no podemos llegar a intuir cual pudo ser el problema. Hay gente que especula con el motivo pero no vamos a entrar nosotros a eso. Llegó un momento que se paró”, agregaba David Aranda.

Sobre lo sucedido con el Rayo Vallecano, el agente de Mariano Díaz ha señalado: “La situación del Rayo... El presidente nos llamó e hizo todo lo posible, estuve hablando con él hasta las 23.45 horas incluso. Pero no era una decisión para tomarla de modo precipitada. No solo apareció el Rayo en el último día de mercado, ya que cuando la gente se entera de que lo del Valencia no se puede hacer pues se animan a llamarnos y a intentarlo. También nos llamó un equipo de Segunda. El mercado en el ultimo día pasan muchas cosas”.

Ahora Mariano Díaz volverá a estar en el mercado y, según Fichajes.net, el Valencia volverá a intentar su contratación. ¿Le pasara factura su plantón?