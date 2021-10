Trippier vuelve a dejar claro dónde le gustaría jugar en el futuro

Atlético de Madrid

El lateral de 31 años, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2023, ya piensa en la retirada. A Kieran Trippier le gustaría formarse como entrenador y está aprendiendo al máximo de Simeone. Aún así al inglés le gustaría volver a la Premier League y no descarta terminar su carrera en el Burnley, club al que ha lanzado más guiños en anteriores ocasiones.

Cuestionado por su futuro en una entrevista para el Daily Mail, Kieran Trippier ha declarado: “He aprendido mucho de Simeone que me servirá cuando me convierta en entrenador. Quizá más adelante me gustaría serlo. Quién sabe, al final de mi carrera podría jugar para Sean Dyche (Burnley) de nuevo y empezar mi etapa como entrenador con él. Me encantaría volver a jugar en la Premier League”.

Cabe señalar que cuando Kieran Trippier fichó por el Atlético y se mudó a Madrid, su familia no lo hizo con él. Es por ello por lo que este verano, cuando el Manchester United trató de hacerse con sus servicios, el inglés vio con buenos ojos regresar a la Premier. No obstante, la cantidad que ofrecieron desde Old Trafford fue insuficiente para el Atlético de Madrid. Otro gallo cantará a final de temporada, cuando el defensor entre en su último año de contrato. Entonces el cuadro colchonero podrá solicitar menos por su traspaso.

El anterior guiño de Kieran Trippier al Burnley

Ya en marzo de 2020, el inglés lanzó un guiño al Burnley. “Tengo una gran relación con Dyche (director deportivo), estamos en contacto y siempre hablamos de la familia y el fútbol. Si hay una posibilidad, volvería al cien por cien para jugar allí. Me gustaría retirarme ahí, es mi objetivo. Quiero jugar el mayor tiempo posible a alto nivel, pero en Inglaterra, solo regresaría al Burnley”, dijo Kieran Trippier por aquel entonces.