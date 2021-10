Josep Pedrerol se marca un chiste a lo Matías Prats en Jugones

Deportes

Joaquín y Marc Bartra han dado la camiseta del Betis a Sharon Stone en un acto de una conocida revista. El momento, y la reacción de la actriz, está siendo muy comentado. Josep Pedrerol no ha podido mantenerse al margen y no ha podido evitar hacer un chiste al respecto, al más puro estilo de Matías Prats, en Jugones.

“Sharon Stone ficha por el Betis. Bartra y Joaquín le dan una camiseta en una gala celebrada en Sevilla. La actriz norteamericana tiene buen instinto”, dijo al tiempo que se mostraba el vídeo. “Instinto Básico”, aclaraba Josep Pedrerol para los que no pillaron el doble sentido.

El Chiringuito ha sufrido una baja tras 11 años

El mismo día en el que Josep Pedrerol se ha marcado un Matías Prats en Jugones, El Chiringuito decía adiós a Borja Mazarro, redactor y editor del programa durante 11 años. “Termino mi etapa como redactor y editor de El Chiringuito tras 11 años”, comenzaba diciendo el periodista a modo de despedida. “Un viaje maravilloso e inolvidable en mi vida. Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Josep Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón, Josep, me cambiaste la vida”, continuaba Borja Mazarro.

El periodista continuaba diciendo: “He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida”. “Muchas gracias a tod@s por haberlo hecho posible. Ahora, a por nuevos retos y aventuras”, finalizaba Borja Mazarro. Por su parte, Josep Pedrerol contestaba así a la despedida de Borja Mazarro: “Mucha suerte crack. Aquí tendrás siempre tu casa”.