Deportes

Dice no a Luis Enrique: “Si juego con España mi familia me mata”

A diferencia de su compatriota Aymeric Laporte, jugar con España no es una opción para el central de la Real Sociedad. Así lo ha reconocido el propio Robin Le Normand al ser preguntado por una posible llamada de Luis Enrique dado que todavía no ha recibido la de Didier Deschamps para ser convocado con Francia.

Noticias relacionadas Fútbol. El presidente de un club español rechazó a un futbolista por su condición sexual

Cuestionado en El Larguero por una posible llamada de Luis Enrique, el central se apresuraba a decir: “No, no, yo sólo quiero jugar con Francia. ¿España? Mi familia me mata. pero da igual que sea España o Alemania. Sólo quiero con Francia”.

A diferencia de Le Normand, Laporte sí se decantó por España

A diferencia de Robin Le Normand, cansado de no ser convocado con Francia, Aymeric Laporte renunció a la selección gala para poder ir con España. Las explicaciones que dio no gustaron a Deschamps, que señaló: “Lo que me incomoda es lo que él puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre”.

“¿Que no ha jugado con nosotros? Podría haber sucedido, diez segundos habrían servido. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia”, añadió el seleccionador francés. Habrá que ver si en sus próximas convocatorias se acuerda de Robin Le Normand. De lo contrario se expone a que en el futuro pueda seguir los pasos de Aymeric Laporte aunque de momento afirme que no va a jugar con España.

Méritos está haciendo y es que la Real Sociedad es el líder de LaLiga Santander. “Aún quedan muchos partidos y veremos dónde estamos al final de la temporada. Tenemos 28 puntos y estamos muy contentos con ello. Pero nada más. Todo el mundo está de acuerdo con que 28 puntos son muchos y estamos muy contentos. Pero sólo pensado es que debemos estar preparados para otro maratón de partidos que nos viene enseguida”, añadía al respecto Robin Le Normand.