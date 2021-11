El presidente de un club español rechazó a un futbolista por su condición sexual

Deportes

El futbolista español que tras la salida del armario de Josh Cavallo escribió una carta anónima en la que desveló que era bisexual y que tenía novio, ha vuelto a hablar al respecto. Sin abandonar el anonimato, ha concedido una entrevista en la que ha reconocido que el presidente de un club rechazó ficharle por su condición sexual.

Noticias relacionadas Fútbol. Un futbolista español confiesa que es bisexual y que tiene novio

Cuestionado en la SER por sus vivencias, el futbolista español ha señalado que tuvo “un cierto roce con un compañero de equipo que hizo bromas fuera de lugar” sobre su condición su condición sexual. “Entendí que no tenía sentido. Fui a hablar con él, me molestó, se lo dije y ya está. Desde ese momento, me pidió perdón y no volvió a haber problemas. Tengo buena relación con él”, ha añadido.

Un club descartó su fichaje por su condición sexual

“Ha habido un equipo que no quiso contar conmigo por este motivo. No me pone especialmente nervioso. Si voy a ir a un club en el que el presidente tiene este tipo de pensamientos... Prefiero no echármelo a la cara. Ha pasado, pero no es una cosa extendida”, ha proseguido.

El futbolista español también ha contado que sus compañeros de vestuario saben de su condición sexual: “Es algo que sale en las conversaciones, si sales a tomar algo. Para mí lo importante ni es que lo sepa todo el mundo, había una época en la que sí lo necesitaba. Me ha ido cambiando, ahora no tengo problema en que cualquiera lo sepa. Ya no me genera problemas y esa es la máxima normalidad, no tener que ocultarme”.

“Di el paso a contarlo cuando empecé con mi pareja. Solo lo conocía mi círculo más próximo antes. Pero decidí tener la vida más normal posible, por mí o por él. Mantenerlo escondido no era una opción, quería mantener una vida lo más libre que pudiera. Me ayudó a ir dando pasos. Seguramente si no tuviera pareja me habría sido más complicado. Al principio de nuestra relación me costaba mucho encontrarme a alguien del fútbol por la calle y separarme un poco. O me costaba ir a un estadio y no poder mostrarme con él normal”, ha agregado.

“Al principio me preguntaban si tenía novia y yo daba rodeos, lo decía en abstracto, por ejemplo decía que mi pareja trabajaba en enfermería”, ha concluido el futbolista español.