La hija de Ancelotti desvela dónde irá cuando deje el Real Madrid

Katia, hija del actual técnico del Real Madrid, ha hablado del paso de su padre por el Nápoles y del interés que el equipo italiano mostró por Zlatan Ibrahimovic en su día. También ha desvelado dónde irá Carlo Ancelotti cuando finalice su segunda etapa en el cuadro merengue.

“He leído las palabras de Ibrahimovic. Mi padre había venido al Nápoles para ganar, pero a veces las cosas no salen como nos gustaría. Ganar en Nápoles hubiera sido genial. Con Ibrahimovic, papá tiene una gran relación. Cualquiera que conozca a Zlatan sabe que es una persona muy humilde. Realmente fue una lástima porque juntos podrían haberlo hecho muy bien. El mes de noviembre fue terrible y la llegada de Ibrahimovic realmente habría dado un golpe increíble al entorno porque realmente habría cambiado el vestuario. A mi padre le gusta estar en el campo y la profesión seleccionador no se lo permitiría. Probablemente entrenará a una selección, pero de momento prefiere vivir el entrenamiento diario. Ahora estoy contenta de que esté en el Madrid, pero de verdad espero que el Nápoles pueda ganar el Scudetto. He sufrido mucho al dejar esta ciudad. Ha sido un año corto pero intenso y lo considero mi ciudad”, ha declarado Katia Ancelotti.

Ibrahimovic ha recomendado a Mbappe ir al Real Madrid de Ancelotti

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan y exjugador del PSG, entre otros, aseguró que el francés Kylian Mbappé, necesita un club más estructurado que el parisino y tomó como ejemplo el Real Madrid.

“Mbappé necesita un ambiente con una estructura más sólida, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no le vendiera”, dijo Ibrahimovic en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

Ibrahimovic se refirió a la situación de Mbappé, cuyo contrato con el PSG expira el próximo junio y que ya pidió a su club que le traspasara este verano al Real Madrid, sin que los dos clubes pudieran cerrar un acuerdo.