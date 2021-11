Ibrahimovic justifica su agresión a Azpilicueta: “No tienes huevos para hacerlo contra mí”

Deportes

El delantero de 40 años realizó una fea entrada al futbolista del Chelsea en el encuentro que enfrentó a España con Suecia. Aún así, y aunque el balón no estaba en juego, Zlatan Ibrahimovic sólo vio la amarilla por una falta a César Azpilicueta que, según reconoció, fue intencionada.

Ibrahimovic y la “falta de huevos” de Azpilicueta

“Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender”, comenzó diciendo el atacante del Milan en The Guardian. “El otro día, en la selección, le hice una entrada. Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: ‘No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí’. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo”, añadió Zlatan Ibrahimovic sobre lo sucedido con César Azpilicueta.

“Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado. No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda”, continuó justificándose.

Por último, Zlatan Ibrahimovic hizo alusión a su particular forma de ser: “Eso es lo que, para mí, es ser ‘perfecto’. Ser yo mismo es perfecto para mí. No necesito filtros para preguntarles qué tipo de preguntas me van a hacer”.