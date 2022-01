La sorprendente relación de Sofía Suescun con un jugador del Athletic

Nico Serrano debutó como titular con el conjunto vasco en Vallecas, donde gracias a un solitario gol suyo su equipo se impuso al Rayo. Sofía Suescun estalló de alegría en redes sociales con el tanto del atacante de 18 años del Athletic, lo que ha generado muchos rumores en los últimos días.

Y es que la que fuera concursante de Gran Hermano fue relacionada en su día con Marco Asensio, del Real Madrid; y con Edinson Cavani, del Manchester United. No obstante, Nico Serrano, del Athletic, es primo de Sofía Suescun, de ahí su alegría.

El inmejorable debut como titular de Nico Serrano, el primo de Sofía Suescun

Nico Serrano, futbolista del Athletic y autor del gol de la victoria frente al Rayo Vallecano, dijo estar “muy contento” por su estreno como realizador en la máxima categoría y aseguró que con los tres puntos sumados este equipo ya “mira hacía Europa”.

El joven futbolista de 18 años fue el protagonista del partido en su primer partido como titular en Primera, en el que marcó a los 29 minutos el gol de la victoria.

“He controlado en el área y cuando tenia el golpeo preparado he tirado y he marcado”, dijo Nico Serrano, que se mostró “feliz” por lograr la victoria en un campo en el que esta temporada nadie había ganado.

“Hemos hecho un gran esfuerzo y por eso esta victoria tiene mucho mérito. Ahora este equipo ya mira hacía Europeo”, confesó el primo de Sofía Suescun.

“Es llegar y besar el santo. Es un jugador que tiene gol, se ve en los entrenamientos y en su trayectoria en los equipos inferiores. Hizo una acción técnica muy buena pero no es la primera vez que lo ejecuta, se lo hemos visto en los entrenamientos. Es reconfortante que chicos jóvenes vengan con la ilusión de aumentar la capacidad del equipo”, dijo, por su parte, Marcelino García Toral, técnico del Athletic.