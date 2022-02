Recado de Joan Jordán al Espanyol: “No apostó por mí en su momento”

El centrocampista de 27 años se ha convertido en uno de los pilares del Sevilla a sus 27 años. Sin embargo, la trayectoria de Joan Jordán no ha sido sencilla. El catalán se inició en la categorías inferiores del Espanyol y, tras disputar 17 partidos en dos temporadas, recaló en calidad de cedido en Segunda División de la mano del Real Valladolid. El buen hacer de Joan Jordán le sirvió para que el Eibar le diera una nueva oportunidad en Primera. Tras dos temporadas en el cuadro armero, el centrocampista recaló en el Sevilla, donde ha renovado recientemente hasta 2027.

Preguntado sobre el Espanyol en una entrevista para Mundo Deportivo, Joan Jordán ha señalado: “Le tengo un cariño muy grande al club y a muchos jugadores con los que he compartido cosas allí. Me dieron mucho aunque en un momento clave para mí no sentí la confianza que necesitaba. Creo que no apostaron por mí como creo que se debe hacer cuando un canterano tiene condiciones”.

Insistido por su salida del Espanyol, añadía: “Soy de los que piensan que las cosas pasan por algo y no me arrepiento de nada de lo que he hecho y estoy orgulloso de todas las decisiones que he tomado. Partiendo de esa base, en su momento me dio mucha pena porque yo quiero muchísimo al club”.

¿Fue responsable Quique Sánchez Flores de la salida de Joan Jordán del Espanyol?

“Primero fui cedido al Valladolid y estando allí apenas me llamaron y creo que hice un buen año. La dirección deportiva no apostó por mí. A veces he escuchado que yo dije que me quería ir del Espanyol y eso no es así; yo me quiero ir porque no apostaron por mí. Y le hice saber al club que deseaba salir porque no sentía la confianza de ellos. Me llegó que si era culpa de Quique Sánchez Flores. No creo que se deba hablar de culpas. En el fútbol se toman decisiones acertadas o erróneas. No se apostó por mí como creo que se debía haber apostado y yo sentía que no me querían. Cogí y me fui. En ese momento fue una lástima pero a día de hoy y visto lo visto, creo que es lo mejor que me ha podido pasar”, finalizó Joan Jordán.