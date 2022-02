Guardado reconoce que tuvo una oferta del Sevilla

Antes de fichar en el Betis, cuando militaba en el Deportivo de la Coruña, el mexicano fue tentado por el Sevilla. Así lo ha reconocido el propio Andrés Guardado, que ha explicado en una entrevista por qué terminó decantándose por el Valencia.

Noticias relacionadas Laotraliga. Javi Martínez desvela el nombre de su compañero mejor dotado

“Hay momentos en lo que te pasa por tu cabeza decir ‘Ya está’ y uno de ello fue el descenso con el Deportivo de La Coruña. En ese momento ves todo oscuro porque te vas a Segunda, tuve unas ofertas del futbol europeo pero nada me convencía en aquel momento. Tenía ofertas para irme a México y ofertas muy interesantes y al final aposté por quedarme en Segunda División. Gracias a Dios me fue muy bien, aposté por la ‘cara’ y me salió ‘cara’ en el volado. Ascendimos con récord de puntos y se interesó en aquel momento el Valencia, aunque tenía varias ofertas del futbol español como Atlético de Madrid y Sevilla, pero al final elegí el Valencia porque en ese momento el Valencia estaba en Champions League y tenía el sueño de jugar la Champions”, dijo el centrocampista en ESPN.

Guardado quiere retirarse en el Atlas

Cuestionado por su futuro, Andrés Guardado señaló: “El lado romántico es válido y es muy bonito. Siempre he dicho que me gustaría retirarme en el Atlas por ese romanticismo que hay en el futbol. Seré del Atlas me retire o no me retire ahí, yo seré del Atlas toda mi vida. Después está el lado profesional, hay muchas cuestiones alrededor que no están en mis manos y no está en mi decidir donde retirarme sino también quiero retirarme en un lugar donde realmente quieran que me retire, donde sea parte de un proyecto y me sienta valorado hasta el último día de profesional. Eso ya no está en mis manos. En el futbol, los románticos quedamos pocos. Entiendo la situación que gente del Atlas no vean un regreso mío para retirarme como rojinegro”.