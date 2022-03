El Nápoles podría torpedear el acuerdo entre Januzaj y la Real Sociedad

Las negociaciones con Mino Raiola no son fáciles y siempre están abiertas a sorpresas. Si bien el pasado mes de enero Adnan Januzaj parecía que renovaría con la Real Sociedad, ahora su agente mantiene conversaciones avanzadas con el Nápoles.

Así lo asegura el diario AS, que señala que la oferta del equipo italiano sería muy superior a la del cuadro txuri-urdin. El Nápoles habría aprovechado así que la Real Sociedad no pudo formalizar el nuevo contrato con Adnan Januzaj por la enfermedad de Mino Raiola para avanzar en las negociaciones por el belga una vez que éste se ha recuperado.

La renovación de Januzaj por la Real Sociedad que puede torpedear el Nápoles

El conjunto donostiarra, que en enero se opuso a la salida del atacante al Barcelona, tuvo que mejorar su primera oferta de renovación para obtener el ok de éste. “Quiero renovar. Quiero quedarme en la Real porque me siento como en casa, me siento muy bien. Voy a cumplir mi quinto año aquí y es por algo”, llegó a manifestar un Adnan Januzaj que iba a extender su contrato hasta 2025.

En la Real Sociedad esperan que el futbolista de 27 años sea fiel a su palabra pero desde Italia aseguran que el belga recalará a coste cero en el Nápoles en verano. Otro jugador de LaLiga Santander que podría recalar en el equipo italiano este verano es Mathías Oliveira, lateral zurdo uruguayo de 24 años por el que pagaría unos 15 millones de euros al Getafe.