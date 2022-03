“Pedí perdón a Guardiola y no me respondió”

Yaya Touré se está preparando para ser entrenador y lamenta no tener ni el número de Pep Guardiola, con el que coincidió tanto en el Barcelona como en el Manchester City. El costamarfileño acusó en 2018 al técnico catalán de tener un problema con los futbolistas africanos, lo que hizo que ambos se distanciaran.

Según ha reconocido el africano, fue un error hacer esas declaraciones, motivo por el que pidió disculpas al entrenador del Manchester City aunque no recibió respuesta por parte de éste. “Lo atribuyo a la situación de COVID. Quiero verlo. Estaré encantado. Necesito hablar con gente que tenga pasión por el fútbol. No he estado en contacto con él porque no tengo su número”, añadió Yaya Touré.

Yaya Touré no tiene relación con Guardiola pero sí con Klopp

Con el que sí tiene relación Yaya Touré es con Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. “Cuando gana partidos, le mando un mensaje de texto. Está encantado, siempre me responde y me ha invitado a conocerle. A veces pienso: ‘¿Este tipo descansa?’ No lo creo, le encanta el fútbol. Es un tipo top, top”, admitía el costamarfileño. Aún así, Yaya Touré mostró su preferencia por el Manchester City de Pep Guardiola: “El centro del campo del Liverpool tiene una increíble energía cuando no tiene el balón. Liverpool y City están separados por un punto y van a pelear hasta el final. Espero que el City gane porque soy fanático del City, pero es muy impredecible y el Liverpool es muy, muy fuerte”.