Iago Aspas: “Soy un cabezón, trabajo para volver a la selección”

El delantero del Celta de Vigo Iago Aspas no pierde la esperanza de jugar el próximo Mundial de Catar 2022 con la selección española, pese a que lleva casi dos años sin ser citado por el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.

“La esperanza es lo último que se pierde. Soy un cabezón y voy a seguir trabajando para que algún día pueda tener otra oportunidad”, comentó a Efe el atacante gallego, que puso fin a su ciclo como internacional el 7 de junio de 2019 ante Islas Feroe.

Con trece goles y cuatro asistencias, Iago Aspas sigue siendo el jugador más desequilibrante del Celta, además de permanecer en la pelea por el trofeo Zarra, que premia al máximo goleador español en LaLiga y que, de terminar ahora, ganaría Raúl de Tomas (Espanyol), al sumar un tanto más que el gallego y dos que Juanmi (Betis) y Joselu (Alavés).

“No me queda otra que seguir trabajando en mi equipo para que sea más fácil volver. Trato de marcar el mayor número de goles, dar las máximas asistencias posibles y estar lo más arriba posible con mi equipo para que el seleccionador vuelva a confiar en mí”, subrayó.

Iago Aspas no se ve “lejos” de la selección, aunque asume que su vuelta no será “fácil” porque no ha sido convocado en estos dos últimos años.