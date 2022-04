Matías Prats Jr. responde: ¿Tuvo una relación con Sara carbonero?

El periodista presentó su primera novela en televisión. Emma García, que fue la que entrevistó a Matías Prats Jr. no pudo dejar pasar la ocasión de preguntar a éste sobre los rumores de su posible relación con Sara Carbonero antes de que la periodista conociera a Iker Casillas.

Noticias relacionadas Televisión. María Pombo revela que conoció a Pablo Castellano estando con Morata

Matías Prats Jr. asegura que es “una leyenda urbana” su relación con Sara Carbonero

Cuestionado sobre si realmente estuvieron saliendo, declaró: “No, no, nunca. Solo fuimos y somos buenos amigos. Es una leyenda urbana”. Tras negar que haya tenido una relación con Sara Carbonero, Matías Prats Jr. sí reconoció estar enamorado: “Si me preguntáis que si tengo pareja, la respuesta es que sí, estoy ocupado”. Además, el periodista admitió que tiene ganas de ser padre: “Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, pero yo soy muy prudente. Puede que cualquier día le dé una sorpresa a don Matías y doña Maite”.

Sobre sus padres, Matías Prats Jr. señaló: “Siempre es mi padre el que se lleva los reconocimientos, pero mi madre también es una mujer muy trabajadora y se merece su momento”.

El periodista también reveló que a su madre le había gustado su primera novela. También que sacar al mercado su trabajo no le había resultado sencillo. “Tuve un momento en el que paré y no sabía si seguir, pero las personas de la editorial me arroparon y aquí está”, comentó Matías Prats en Viva la Vida.

Matías Prats presenta en 'Viva la vida' su primera novela 'El futuro que olvidaste' 👏 #VivaLaVida495 https://t.co/Sq5zoo9jiA — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 2, 2022

Sara Carbonero inició su relación con Iker Casillas en 2009. Se casó con el que fuera guardameta del Real Madrid en 2016 y se separó de éste en 2021.