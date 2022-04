María Pombo revela que conoció a Pablo Castellano estando con Morata

La influencer se sinceró con Bertín Osborne en su programa. Una de las cosas que contó María Pombo es que conoció a Pablo Castellano cuando estaba con Álvaro Morata, delantero de la Juventus y de la Selección.

Noticias relacionadas Televisión. Oriana Marzoli desvela las conversaciones que ha mantenido con jugadores de LaLiga

La madrileña conoció a su actual marido en el Mutua Madrid Open. Al igual que María Pombo con Álvaro Morata, Pablo Castellano acudió al torneo de tenis junto a la que por entonces era su pareja. Lo más curioso de todo es que los dos tuvieron una mala impresión del otro.

María Pombo reconoció en Mi Casa es la Tuya que no se sentía valorada cuando estaba con Álvaro Morata y que sufrió mucho con su ruptura. También que perdió muchos seguidores cuando su relación se hizo pública. Para olvidar al delantero, hizo una escapadita a Cantabria y Pablo Castellano le escribió porque iba a ir allí con un amigo. “Comenzó a interesarse muchísimo por cosas sencillas que nunca me habían preguntado”, reveló María Pombo. “Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí”, añadió la influencer.

María Pombo habla de sus peores momentos de su vida cuando descubrió que padecía esclerosis múltiple estando embarazada. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/m0mVRRgy2I — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 2, 2022

María Pombo intentó volver con Morata tras su acercamiento con Pablo Castellano

Aún así, María Pombo fue a Italia a intentar arreglar su relación con Álvaro Morata. “Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Yo no me sentía valorada, y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos”, confesó.

Tras asimilar durante un mes la ruptura con el que pensaba que era el gran amor de su vida, María Pombo escribió a Pablo Castellano, con el que lleva siete años, se casó en 2019 y con el que tuvo un hijo un año después.