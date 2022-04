Salva Sevilla podría cambiar el Real Mallorca por el Almería

El cuadro bermellón ya trabaja de cara al siguiente curso. Para poder reforzarse, el Real Mallorca debe perfilar antes sus bajar. Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el equipo balear no ejercerá la opción de compra que tiene sobre Vedat Muriqi, ahora ha trascendido que no renovará los contratos de Manolo Reina y de Salva Sevilla. Este último podría recalar a coste cero en el Almería.

El centrocampista de 38 años ha disputado un total de 179 partidos con el Real Mallorca en los que ha anotado 24 goles y repartido 20 asistencias. Pese a ello Salva Sevilla tiene intención de iniciar una nueva aventura la próxima temporada y la opción de recalar en el Almería según Radio Marca.

Además de Salva Sevilla, Manolo Reina termina contrato con el Real Mallorca.

Otro con el que no cuenta el Real Mallorca de cara a la próxima temporada es con Manolo Reina, de 37 años. Así pues, dado que el cuadro bermellón no tiene opción de compra por Sergio Rico, deberá buscar dos nuevos guardametas de cara al siguiente curso.

Cabe señalar que Manolo Reina desmentía así recientemente haberse peleado con Luis García Plaza por la llegada de Sergio Rico: “La verdad que no sé dónde ni quién puede sacar esas mierdas, yo nunca he tenido una discusión con el míster en todos los años que he tenido, que ya son cuatro años y medio. He luchado mucho y seguiré luchando por este club, porque pienso y creo que está por encima de cualquier jugador. Me da igual quién juegue, siempre he intentado ayudar dónde sea y eso haré hasta el último día que esté aquí, que nadie lo dude, y el que diga cosas que dé la cara y me lo diga a mí, que no se escondan”.