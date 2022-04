Salvio se justifica tras el atropello de su exmujer: “Nunca me di a la fuga”

El que fuera jugador del Atlético de Madrid, ahora en las filas de Boca Juniors, ha sido noticia por haber atropellado supuestamente a su exmujer. Toto Salvio ha querido explicar lo sucedido y todo lo que se ve en el vídeo que está circulando.

“Me gustaría aclarar que con Magalí nos separamos a principios de marzo. Tuvimos una cena en la que quedó clara la separación en buenos términos. Al principio estuvimos conviviendo pero separados, cada uno dormía en habitaciones distintas con los chicos. Ella finalmente se mudó hace 12 días aproximadamente”, dijo el argentino junto a sus abogados en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Toto Salvio, el desencuentro con su exmujer comenzó por una publicación de su nueva novia. “Sol saca una foto y hace una publicación en Instagram. Inmediatamente me llama mi exmujer. Me fui a hablar al baño. Me dijo: ‘Hijo de puta, te voy a arruinar la carrera, te vas a ir a jugar a Nigeria, sacame a esa puta de mi casa’. Le pedí por favor que me dejara hacer mi vida y ahí empecé a escuchar a mis hijos y ella les dijo: ‘Cámbiense que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá’”, prosiguió.

Su exmujer saltó, no fue atropellada según Salvio

“Cuando llegó a donde yo estaba empezó agrediéndome a mí y a romper el auto. Ahí me fui, di una vuelta y me quedé a la vuelta. Nunca me di a la fuga. Me quedé en la esquina. Es cierto que estaba nervioso, no sabía que iba a pasar esto”, continuó el atacante.

“Al inicio del vídeo se ve una figura caer, es ella que después de dar tres patadas, saltó hacia atrás. Ella saltó, no se cayó. Cuando ella saltó di marcha atrás para irme y ella vino corriendo hacia el auto, al costado de la ventana de atrás del lado derecho”, finalizó Toto Salvio.