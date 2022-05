Bale se ofrece y el Atlético de Madrid descarta su fichaje

A falta de días para que expire su contrato con el Real Madrid, el delantero de 32 años busca acomodo de cara al siguiente curso. Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, el Atlético era una posibilidad para Gareth Bale, que no ha dudado en ofrecerse al conjunto rojiblanco. No obstante, el cuadro colchonero ha descartado el fichaje del galés.

Según la COPE, los agentes del futbolista se reunieron con Andrea Berta, secretario técnico del Atlético de Madrid para ofrecer el fichaje de Gareth Bale. “Los agente de Bale se reunieron con Andrea Berta y le ofrecieron que Bale jugase la próxima temporada en el Atlético de Madrid”, desveló Pedro Morata a Juanma Castaño. “Realizado este ofrecimiento, que he tenido la oportunidad de confirmar en ambas partes, el Atlético ha dicho que ‘agradecemos el ofrecimiento pero no es un jugador que entre en nuestro planes’. Pero Bale fue ofrecido en una comida oficial con el director deportivo del Atlético de Madrid y la respuesta es no”, añadía el periodista.

Por su parte, Juanma Castaño apuntaba: “Noticia importante... Bale se ha ofrecido al Atlético de Madrid para jugar la próxima temporada y el Atlético ha rechazado esta propuesta”.

Bale podría retirarse tras el no del Atlético de Madrid

“Si Gales no se clasifica para el Mundial es muy probable que Bale se retire. Es una cosa que el propio agente ha dicho ya. Pero parece ser que Gareth Bale querría quedarse a vivir en Madrid. Me cuentan, y me confirman, que cuando el jugador estuvo cedido en el Tottenham el futbolista estaba en Londres y la familia en Madrid”, concluía Pedro Morata.