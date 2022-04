Gareth Bale podría jugar en el Atlético de Madrid o en el Barcelona

El futbolista de 32 años termina contrato con el Real Madrid al final del presente curso y, aunque se ha hablado de la retirada, tiene previsto seguir en activo si Gales se clasifica para jugar el Mundial de Catar. De ser así, Gareth Bale es un enamorado del clima de España por lo que escuchará ofertas de equipos de LaLiga Santander. Atlético de Madrid y Barcelona serían dos opciones para el delantero.

Sobre el futuro de Gareth Bale, Juanfe Sanz contaba en El Chiringuito: “Una de sus cartas es la de la retirada, pero hay un Mundial por delante y Gales tiene que jugar una fase para clasificarse”. “Gareh Bale, como sabemos, es un enamorado del clima de España y del golf, y se está planteando quedarse en España la próxima temporada para jugar en LaLiga”, continuó el periodista.

Gareth Bale no descarta ni al Atlético de Madrid ni al Barcelona

Juanfe Sanz quiso dejar claro que “no sería en el Real Madrid”. “No estoy autorizado para decir el nombre de los clubes, pero no hay que darle muchas vueltas para saber en qué clubes podría jugar Bale. No me descartan ni al Barcelona ni al Atlético de Madrid”, añadió. “Hay otra posibilidad, que es la que menos gusta al futbolista, que es marcharse fuera de España”, finalizó Juanfe Sanz.

Habrá que ver, por tanto, si Atlético de Madrid o Barcelona están dispuestos a hacer el esfuerzo económico que implicaría el fichaje de un Gareth Bale que sólo ha disputado 7 partidos en el presente curso. A favor de su contratación juega que llegaría a coste cero y dispuesto a rebajarse considerablemente el sueldo.