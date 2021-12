Juanma Castaño cuenta la verdadera razón por la que Verónica Forqué abandonó MasterChef

El periodista deportivo, que ganó la última edición del concurso junto a Miki Nadal habló en su programa del abandonó de Verónica Forqué. Según Juanma Castaño, la actriz dejó MasterChef por cansancio tras haber salido del COVID.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

“Por primera vez yo tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió, porque yo estaba allí... Verónica Forqué me pegó el COVID a mí y la grabación de MasterChef se paró esas dos semanas de julio”, comenzó contando el periodista en El Partidazo de COPE.

“Lo que ha ocurrido en estas horas y estos días con MasterChef, de este testimonio que muchos achacaron a una depresión o un momento de dificultad extrema en el programa y todo eso, yo sólo quiero decir ahí Verónica Forqué, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del COVID tres personas del programa. Ella, Miki Nadal y yo”, prosiguió Juanma Castaño.

“Se pararon las grabaciones, volvimos a grabar después de dar negativo y Verónica Forqué dijo que no podía. Estaba echa polvo por el COVID”, concluyó.

Juanma Castaño y las secuelas del COVID

Juanma Castaño aprovechó la ocasión para hablar de las secuelas del COVID: “Yo empecé a grabar MasterChef Celebrity 6 sin olfato y sin gusto. No podía cocinar. No sé si las cosas están sosas o saladas”.

Así despidió Juanma Castaño a Verónica Forqué

El periodista deportivo ha sido uno de los muchos rostros conocidos que se despidió de Verónica Forqué en redes sociales. Junto a una fotografía de ambos, Juanma Castaño escribía: “Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias, Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual”.