Ander Herrera descarta fichar por el Athletic

La salida de Marcelino García Toral ha convertido las elecciones del conjunto vasco en una cuestión de entrenadores. Nombres como Marcelo Bielsa, Blanc, Mauricio Pochettino y Joaquim Löw están siendo usados como bazas electorales. No así el de futbolistas. Aún así, al ser cuestionado al respecto, Ander Herrera ha descartado que vaya a fichar por el Athletic en verano. El centrocampista de 32 años ha confirmado que la próxima temporada seguirá en el PSG, con el que tiene contrato hasta 2024.

“Tengo admiración, respeto y mucho cariño por el Athletic, pero no voy en ninguna candidatura y seguiré en París el próximo año al 100%”, señaló Ander Herrera en la COPE.

El nombre del centrocampista ha sido incluido en la lista de transferibles del PSG. Aún así Ander Herrera, que esta temporada ha disputado 28 partidos y ha anotado 4 goles, no tiene intención de cambiar de aires por mucho que la opción de regresar al Athletic esté ahí.

Es más posible que Ander Herrera regrese al Zaragoza que al Athletic

Una vez que decida poner punto y final a su etapa en el PSG, es más probable que Ander Herrera regrese al Real Zaragoza que al Athletic. Y es que, según comentó: “Siempre he dicho que mi ilusión es formar parte algún día del Real Zaragoza. Soy zaragocista y que una vez acabada mi carrera deportiva, que espero que todavía me quede mucho, mi ilusión es dedicarme a mi club. Primero como jugador y luego poner al servicio del club que quiero, todo lo que he aprendido en mi carrera”.