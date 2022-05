Marcelino no sigue en el Athletic y podría relevar a Luis Enrique en la Selección

El técnico asturiano ha comparecido en rueda de prensa para comunicar que no seguirá al frente del conjunto vasco tras diecisiete meses en el club. Marcelino García Toral terminaba contrato con el Athletic esta temporada y ha decidido no renovar con el equipo rojiblanco. Ahora podría esperar a diciembre a ver qué acontece con Luis Enrique tras el Mundial de Catar. Y es que Marcelino sería el favorito de la Federación para tomar su relevo en la Selección si decide poner punto y final a su etapa como seleccionador.

“Creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia. Estamos orgullosos de haber disfrutado del privilegio de entrenar al Athletic. Para nosotros, ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós”, comenzó diciendo.

En este sentido, Marcelino García Toral aseguró que el Athletic está “muy por encima” de las personas que puntualmente están, como él, en el club. “Después de hacer un análisis profundo de la situación, tras valorar los pros y las contras, hemos tomado esta decisión”, añadía.

Marcelino hubiera seguido en el Athletic con Elizegi

“Es evidente que si los dirigentes que nos contrataron y permitieron trabajar con libertad hubieran seguido habríamos aceptado la renovación. Nos vamos porque siento que el club no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo. En estas semanas no he percibido la confianza a futuro para seguir siendo entrenador del Athletic”, señalaba justificando su adiós.

El paso de Marcelino por el Athletic

El técnico asturiano firmó por el Athletic el 3 de enero de 2021 tras la destitución ese mismo día de Gaizka Garitano. Dos semanas más tarde, en su tercer partido, conquistó la Supercopa después de haber ganado al Real Madrid en la semifinal y al Barcelona en la final.

En abril del pasado año dirigió al equipo rojiblanco en las dos finales de Copa, la de 2020 aplazada por la pandemia y la de 2021, cayendo en ambas frente a la Real Sociedad (0-1) y Barcelona (0-4).

Marcelino García Toral ha sumado en este año y medio un total de 75 encuentros oficiales (59 de Liga, 12 de Copa y 4 de Supercopa) con un balance de 28 victorias, 26 empates y 21 derrotas.

Esta temporada el Athletic ha sido octavo en la competición liguera, quedándose por quinta campaña consecutiva sin billete europeo, semifinalista de Copa tras haber apeado a Barça y Real Madrid y finalista de la Supercopa después de ganar al Atlético de Madrid en semifinales y perder la final con el Real Madrid.