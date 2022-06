Pablo Maffeo gana enteros para fichar por el Atlético de Madrid

Sime Vrsaliko termina contrato a final de temporada y Simeone no cuenta con Daniel Wass. Esto obligará al Atlético de Madrid a fichar a nuevos laterales diestros de cara al siguiente curso. La opción más económica que maneja es la de Pablo Maffeo, del Real Mallorca, aunque el cuadro colchonero también ha reactivado su interés por Emerson Royal, del Tottenham.

En lo que a Pablo Maffeo respecta, el Real Mallorca ha adquirido en propiedad al futbolista de 24 años por 3,5 millones de euros. No obstante, como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid podría cerrar su fichaje por unos 7 millones. Más caro resultaría para el conjunto rojiblanco hacerse con un Emerson Royal por el que el Tottenham pagó 25 millones de euros al Barcelona. Aún así el brasileño vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander, donde también jugó en el Betis.

Cuestionado por el Atlético de Madrid recientemente, el lateral señalaba: “Me ha llegado el interés. Ahora estoy en un momento bueno... pero no sé qué pasará en el futuro. Me gusta que los equipos vean mi fútbol”. “¿Si firmaría un Emerson por la derecha y Lodi en la izquierda? No lo sé”, añadió Emerson Royal.

Vrsaliko podría fichar por el Olympiacos

Aunque el Atlético de Madrid ha presentado una oferta de renovación por Sime Vrsaliko, éste es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que habría aprovechado el Olympiacos para avanzar en el fichaje del futbolista de 30 años, lo que ha llevado al cuado colchonero a lanzarse a por Pablo Maffeo y a por Emerson Royal.