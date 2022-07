Se ofrece para jugar el Mundial de Qatar con España… ¡o con Brasil!

Willian José, por el que el Betis ha pagado 8,5 millones a la Real Sociedad por quedarse en propiedad con el delantero, sueña con jugar el Mundial de Qatar. Por ello, el delantero de 30 años, que puede ser convocado tanto por España como por Brasil, ha sido preguntado en la última entrevista que ha concedido.

“Me encantaría, claro. El Mundial es el torneo que cualquier futbolista desea con todas sus ganas. ¿España o Brasil? En ambos equipos hay una gran competencia, tienen grandes delanteros. Estoy preparado para la selección que me quiera llamar”, decia Willian José, que tiene la doble nacionalidad, en el diario AS. Esta temporada el atacante ha disputado 44 partidos con el Betis y ha anotado 11 goles y repartido 5 asistencias.

Diego Carlos, otro que molesto con Brasil querría jugar con España

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, Diego Carlos tendría intención de jugar con España. El central, al que el Sevilla ha vendido al Aston Villa, podría seguir los pasos de Laporte y de Gabriel Paulista para convertirse en una opción para Luis Enrique.

Pese a que participó en los Juegos Olímpicos con la canarinha, manifestó al ser cuestionado al respecto en medios oficiales del Sevilla: “Brasil para mí siempre ha sido un tema muy complicado. Respeto a todos los brasileños convocados, ya luego fui a los Juegos Olímpicos de sorpresa, fuimos campeones y me quedé contento con ese sueño realizado. Después de esto pensaba que podría tener más oportunidades y no me deja contento el que no cuenten conmigo”.