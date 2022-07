El Madrid venderá a Kubo a la Real Sociedad

En una operación similar a la que llevó a Fran García al Rayo Vallecano, el Real Madrid venderá el 50 por ciento de los derechos de Takefusa Kubo a la Real Sociedad. Además, el conjunto blanco podrá repescar al atacante de 21 años hasta 2027.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que Real Madrid y Real Sociedad se encuentran resolviendo los flecos finales del traspaso de Takefusa Kubo. Aunque el cuadro merengue prefería ceder nuevamente al japonés, que ya militó en el Mallorca, en el Villarreal y en el Getafe; el equipo donostiarra se ha mantenido firme para hacerse en propiedad con Takefusa Kubo.

El Madrid mandará a Kubo a la Real Sociedad y podría enviar a Reinier al Valladolid

Con Vinicius, Militao y Rodrygo, en el Real Madrid no tiene plazas para más extracomunitarios. Takefusa Kubo, por tanto, no tenía sitio. Tampoco lo tendrá Reinier Jesús, al que el conjunto blanco también busca acomodo. Si bien el centrocampista brasileño ha sido relacionado en varias ocasiones con el Real Valladolid, también se ha hablado del interés del Valencia y del Betis en hacerse con sus servicios. No obstante sería la entidad presidida por Ronaldo Nazario la favorita para llevarse a Reinier Jesús del Real Madrid.

Son las buenas relaciones que existen entre Ronaldo y el Real Madrid las que convierten al Valladolid en el favorito para hacerse con Reinier Jesús. Tras dos temporadas cedido en el Borussia Dortmund, el conjunto blanco quiere que el futbolista de 20 años adquiera mayor protagonismo, preferiblemente, en un equipo de LaLiga Santander.