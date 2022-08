El Getafe se lleva del Real Madrid a Latasa

El Getafe hizo oficial este viernes la cesión del delantero del Real Madrid Castilla Juanmi Latasa, que jugará en el conjunto azulón hasta final de temporada con una opción de compra por parte de la entidad presidida por Ángel Torres del cincuenta por ciento de sus derechos.

Latasa, de 21 años, será el noveno refuerzo del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores, que este verano se ha hecho con los servicios de Cristian Portugués ‘Portu’, Kiko Casilla, Fabrizio Angileri, Domingos Duarte, Luis Milla, Borja Mayoral, Jaime Seoane y Omar Alderete.

El nuevo ariete del conjunto azulón tendrá que disputar un puesto con los otros tres delanteros de la plantilla. Borja Mayoral, Enes Ünal y Jaime Mata serán sus rivales por entrar en las alineaciones de Quique Sánchez Flores.

El Getafe necesitaba otro delantero y compitió con el Rayo Vallecano y con el Cádiz por hacerse con los servicios de Latasa, un jugador que llegó al Real Madrid en 2016 procedente del Unión Adarve para entrar en el Cadete A. Después, formó parte del filial las últimas tres temporadas.

En la última, a las órdenes de Raúl González, disputó su mayor número de partidos. Fue prácticamente titular indiscutible y en total acumuló 30 encuentros oficiales en los que marcó 13 tantos, todos ellos en la Primera División RFEF.

Con Carlo Ancelotti llegó a debutar con el primer equipo. Jugó los últimos nueve minutos del choque que disputó el Real Madrid frente al Cádiz en la penúltima jornada de la pasada campaña tras sustituir a Mariano Díaz.

Además, Latasa formó parte de la primera plantilla durante las pretemporadas de 2021 y de 2022. En la última, viajó a Estados Unidos y, finalmente, no jugó ningún minuto de los cuatro partidos amistosos que disputó el Real Madrid. Frente al Liverpool no entró en la convocatoria y contra el Barcelona, el Club América y el Juventus, no salió del banquillo.

A partir de este sábado, el Getafe podrá contar con un delantero de área pequeña que, con sus 192 centímetros de altura, es un buen cazador de todos los balones que sobrevuelan el área. Espigado pero técnico, bastante ágil, rápido, vertical y con buen golpeo del balón, Quique Sánchez Flores tendrá en la figura de Latasa a un buen jugador para generar competencia de los hasta ahora ‘intocables’ Enes Ünal y Borja Mayoral.