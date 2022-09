El presidente de Las Palmas niega haber intentado fichar a Marcelo

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado este viernes que rechazó recientemente una oferta de 25 millones de euros por el atacante Alberto Moleiro, al que prefirió renovar hasta 2026. También hizo alusión al presunto interés de su club por Marcelo, sin equipo tras acabar contrato con el Real Madrid.

Respecto a este último, Miguel Ángel Ramírez ha desmentido que estuvieran interesados en fichar al exmadridista Marcelo Vieira porque no podían “pagar un jugador de ese nivel”, y porque su posición, de lateral izquierdo, estaba “cubierta” con un jugador como Sergi Cardona, “al que no he querido vender”.

En cambio, sí ha reconocido que con Cesc Fabregas estuvieron “muy cerca” de llegar a un acuerdo porque al centrocampista catalán “le gustaba el proyecto deportivo”.

Miguel Ángel Ramírez ha recordado que se propuso fichar un delantero si alcanzaban la cifra de 15.000 abonados, y llegó Sandro Ramírez, cedido por el Huesca, y que traería un segundo punta en caso de vender 20.000 abonos; han sido 17.200 pases, pero aún así han incorporado, en el último día de mercado, al rumano Florin Andone.

Las Palmas asegura que rechazó 25 millones por Moleiro

En una entrevista concedida a la emisora oficial de la entidad, UD Radio, Miguel Ángel Ramírez ha dicho que “no era el momento” de desprenderse del futbolista tinerfeño, sino de “potenciar” la plantilla.

El dirigente isleño ha asegurado también que hubo interés de clubes por otros cinco futbolistas del actual plantel: el guardameta Álvaro Valles, los defensas Saúl Coco, Eric Curbelo y Sergi Cardona, y el centrocampista Enzo Loiodice.